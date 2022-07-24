التعليم: إعلان نتيجة القبول للمتقدمين بمدارس المتفوقين عبر موقع الوزارة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجر إعلان نتيجة القبول للمتقدمين بالصف الأول الثانوي، بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) للعام الدراسي المقبل 2022/2023، على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

إعلان نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين على موقع الوزارة

قالت وزارة التربية والتعليم، على الموقع الرسمي للوزارة، على الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين، طباعة إشعار النتيجة من على موقع وزارة التربية والتعليم، والتقدم به إلى إدارة المدرسة التي تم قبوله بها، وذلك بعد استلام خطاب معتمد منها، بموجب هذا الأشعار، لسحب ملفه من مدرسته الثانوية المقيد بها، وتسليمه لشئون الطلبة بمدرسة المتفوقين باليد مع كل المستندات المطلوبة من الطالب.

لا تحويل بين مدارس stem خلال سنوات الدراسة

أضافت وزارة التعليم، تتخذ مدرسة المتفوقين الإجراءات اللازمة لتحويل الطلاب المقبولين إلكترونيا، وتسجيله على قاعدة بيانات طالب المدرسة، مؤكدة أنه لا يحق للطالب أن يتقدم بطلب تحويل إلى مدرسة من مدارس stem، بخلاف المدرسة التى تم تنسيقه وتسكينه عليها، في نتيجة القبول بالمدارس، وكذلك أثناء سنوات الدراسة بالمدارس، إذ أن المدارس تعمل بنظام القائمة الداخلية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يحق للطالب التحويل إلى أي من مدارس التعليم العام، بما يتفق مع النظام الذى كان يدرس به الطالب في المرحلة الإعدادية، مع دفع الرسوم الفعلية للدراسة بمدارس stem، خلال الفترة التي قضاها بالمدرسة.

وقالت وزارة التعليم، إنه يجر إجراء اختبارات قبول للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، يوم 6 أغسطس، حتى يوم 9 أغسطس، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار الطالب برقم جلوسه، وموعد الاختبار، ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة، بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.