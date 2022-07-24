كيف تزيد من قيمة ثروتك ومدخراتك في 4 خطوات؟

يتطلع الجميع إلى زيادة صافي الثروة والمدخرات التي يمتلكونها، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن أفضل الأوعية الادخارية والمشروعات الاستثمارية لتحقيق هذه الزيادة، لضمان أسلوب حياة جيدة مالياً وتأمين مستقبلاً جيدا للأبناء.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور 4 طرق من خلالها يمكن زيادة ونمو ثروتك وفقًا للبنك التجاري الدولي «CIB»:

1- تقليل الاعتماد على الديون

تذكر دائمًا أنه عند قيامك بحساب صافي ثرواتك عليك أن تقوم بطرح مستحقات البطاقات الائتمانية وقرض تمويل المصروفات الدراسية وقرض السيارات والتمويل العقاري، ولكنك لست مضطرًا إلى إلغاء ديونك دفعة واحدة، بل يمكنك البدء في وضع خطة عملية وواقعية لتبدأ في تخفيض حجمها، فعلى سبيل المثال ابدأ بالقروض ذات معدلات الفائدة الأعلى ثم الأقل ثم الأقل حتى تتخلص من الديون نهائيًا.

2- التوفير ثم التوفير ثم التوفير

ابدأ بمراجعة ميزانيتك لتتعرف على البنود التي يمكن أن تبدأ من خلالها في تخفيض مصروفاتك، فيمكن أن يتضمن ذلك النفقات الكبيرة، مثل بيع الأشياء التي لا تستخدمها، أو النفقات الصغيرة التي تتضمن المصروفات غير الضرورية. بضعة أشياء صغيرة ولكنها سوف تساهم في توفير مصروفاتك على المدى الطويل.

3- اطلب مساعدة البنك

هناك العديد من الطرق لتوفير أموالك وتنمية الثروة التي تمتلكها من خلال البنك الذي تتعامل معه، حيث يمكن أن يساعدك فتح حساب توفير في تكوين ثروة من الأموال التي تدخرها من خلال الفائدة التي ستحتسب على أصل المبلغ الذي تدخره في الحساب. ومع قيامك بإيداع المزيد من الأموال في حساب التوفير الخاص بك بانتظام، يمكنك تكوين ثروة في وقت قصير جدًا.

4- الاستثمار لا يقتصر على رجال الأعمال

مما لا شك فيه أن الاستثمار في الأصول مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار والعقارات هي من الطرق المميزة لتنمية ثرواتك، غير أنها تحتاج إلى رأسمال كبير جدًا، إذا قمت بالاستثمار من خلال دخلك الشهري بشكل صحيح يمكنك زيادة صافي ثروتك، حيث يمكنك الاستثمار في سوق الأسهم عن طريق التعاقد مع شركة سمسرة، أو يمكنك القيام بذلك بنفسك إذا كنت تعرف آليات التداول في سوق الأسهم. واعلم جيدًا أن الطريقة الأمثل لجني المال من الاستثمار في البورصة هو البقاء في السوق.