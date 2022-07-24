«الزراعة»: طرح 25 ألف طبق بيض بأسعار مخفضة للجمهور يوميا

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة طرحت كميات كثيرة من بيض المائدة الأحمر والأبيض، وذلك في المنافذ الثابتة والمتحركة للوزارة على مستوى الجمهورية، مضيفا: «إمبارح السعر انخفض 4 جنيهات».

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبعد التنسيق ما بين وزارتي الزراعة والتموين ومنافذ بيع القوات المسلحة ومؤسسة أمان ومنافذ وزارة الزراعة الثابته والمنتشرة بأكثر من 171 منفذ ثابت، و25 منفذ متحرك جرى طرح فيها كميات وفيرة من بيض المائدة.

توفير خدمات لوجيستية وفنية

واستطرد: «المبادرة تشمل كل المواد الغذائية وتوفير الخدمات اللوجيستية والفنية، ولما بنلاقي تحرك غير منطقي في أسعار المنتجات بنتحرك بمبادرتنا حتى نضبط الأسعار، والمبادرة مستمرة إلى أن تتحسن الأوضاع والأسعار، والوزارة بتطرح يوميا 25 ألف طبق بيض بأسعار مخفضة».

وأوضح أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشعبة الدواجن بغرفة الصناعات من أجل دعم وتوفير بيض المائدة وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين، وفي هذا الإطار شدد على أن الوزارة هي من تتحمل تكاليف النقل والشحن الخاصة بتلك المنتجات للمواطنين على مستوى الجمهورية.

ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، عبر منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة

وطرحت صباح اليوم الأحد، عددًا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: 62 جنيهًا للأبيض و64 جنيهًا الأحمر، أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلًا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات: كفرالشيخ، وأسيوط، والإسكندرية، والبحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلًا عن طرح كميات كبيرة أيضًا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.