«الزراعة» تطرح بيض مائدة بمنافذها الثابتة والمتحركة.. الكرتونة بـ62 جنيها

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، عبر منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

سيارات لبيع بيض المائدة

وطرحت وزارة الزراعة صباح اليوم الأحد، عددًا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: 62 جنيهًا للأبيض و64 جنيهًا الأحمر، أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلًا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات: كفرالشيخ، وأسيوط، والإسكندرية، والبحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلًا عن طرح كميات كبيرة أيضًا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

ومن جهته، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، إذ تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، واسترشادًا بأسعار البورصة، ودون مغالاة، أو التأثير على تكلفه المنتج، وذلك في إطار عرض أسعار متوازنة تراعي مصالح كل الأطراف.

البورصة أساس تسعير البيض في الأسواق

وأشار وزير الزراعة إلى أن البورصة هي أساس تسعير البيض في الأسواق وان المحلات ترفع سعر الكرتونة، لافتًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك حتى تستمر صناعة الدواجن، باعتبارها صناعة قوية ورائدة، واستثماراتها تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا في الأسواق، مستبعدًا فكرة تخزين البيض من المنتجين لبيعه بسعر أكثر، ما ينتج عنه نسبة فاقد أعلى.