جامعة المنصورة الجديدة تعتمد نتيجة تظلمات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد مجلس جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة، اليوم، نتائج تظلمات الطلاب من نتيجة الفصل الدراسي الثاني بجميع كليات الجامعة للعام الجامعي 2021/2022، وقوائم الطلاب المسجلين في الفصل الصيفي 2022 والجدول الدراسي للفصل الصيفي 2022، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني للجامعة، واعتماد التعديلات النهائية للوائح كليات الجامعة المنصورة الجديدة بعد مراجعتها واعتمادها وتوثيقها من عمداء الكليات.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وحضور عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

تعاون بين جامعتي يوتنجهام تريند والمنصورة الجديدة

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أن المجلس وافق مبدئيا على اتفاقية التعاون بين جامعة يوتنجهام تريند وجامعة المنصورة الجديدة، بناء على زيارة وفد جامعة يوتنجهام تريند، والمراسلات واللقاءات التي تمت بين الجانبين.

وناقش المجلس آلية التسويق والدعاية لجامعة المنصورة الجديدة من خلال إنشاء معارض داخل الجامعة، والمشاركة في معارض التعليم العالي والتجهيز لمعرض في نادي النيل بجامعة المنصورة، وعرض مقترح الخطة الدراسية لجامعة المنصورة الجديدة 2022/2023.

مناقشة تقرير نظام شئون التعليم والطلاب

وجرى استعراض ومناقشة تقرير نظام شئون التعليم والطلاب SIS، والمنح الدراسية للمتفوقين بكليات جامعة المنصورة الجديدة في العام الجامعي 2021/2022، وعرض تقرير تقييم الطلاب لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لمقررات الفصل الدراسي الثاني 2022، وتقرير استطلاع رأي الطلاب حول الخدمات والتسهيلات الداعمة التي قدمتها الجامعة للعام 2021/2022.