القصة الكاملة لاعتداء سائق على والدته.. الأم تتنازل عن المحضر حفاظا على ابنها

أثارت قضية الابن المعتدي على والدته بالسب والضرب في إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حالة من الجدل والتعاطف مع الأم، خاصة بعد نجاح مباحث شرطة قويسنا في إلقاء القبض على الابن، الذي اعتدى على والدته وسعى لحرمان شقيقه القاصر من الميراث.

والدة المتهم: ابني ضربني بالشبشب

وقالت سلوى عبد الغني ربة المنزل المعتدي عليها في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تعرضت للضرب والإهانة على يد أولادها الكبار، حيث قاموا بالتعدي عليها: «أنا تعبت واتهنت من أولادي كل يوم بضرب بالشبشب، وبتسب في شرفي، وشرف بناتي من ولادي الانتين، وكل يوم يضربوني ويشدوني من شعري لغاية ما طلع شعري في إيد حد منهم، أنا عاوزة الحكم العادل، ويتركوا حق أخوهم الصغير ويتسجل في المحكمة الحزبية».

وتابعت أن أولادها بالرغم من أخذ حقهم في الميراث، وهو نصيب غير عادل نظرا لأنه كان بالورقة والقلم من خلال جلسة عرفية، إلا أنهم لم يكتفو بذلك: «أولادي الكبار بيقولو لأخوهم إحنا خدنا حقنا بالورقة والقلم، وهناخد باقي الميراث بلطجة وكل يوم يعملو معايا مشكلة عشان اسيبلهم البيت، وأنا هروح فين وأنا مليش حتة أقعد فيها ومليش حد خالص غير ربنا».

ابنة المعتدي عليها: «عاوزة حق أمي وأخويا»

وقالت «راندا»، ابنة سلوى عبدالغني، والمحتضنة لوالدتها الآن في منزلها بعد قيام أشقائها بطردها، إن والدتها رأت الأهوال على يد شقيقيها، إذ كانت تتعرض للضرب والسب على يدهما بالإضافة إلى سعيهما للاستيلاء على حق شقيقهم الأصغر، مشيرة أن حقها في المنزل سوف تتنازل عنه هي وشقيقتها لصالح والدتهما لتسكن فيه، مطالبة بالحفاظ على حق شقيقهم الأصغر من خلال الاحتكام إلى الشرع وأخذ كل ذي حق حقه.

وعن سبب موقف شقيقيها تجاه والدتهم قالت «راندا»، إنهما يفعلان ذلك إرضاء لزوجاتهما والاستيلاء على كامل المنزل دون إعطائهم حقوقهم المشروعة، مؤكدة أنه كانت هناك جلسة عرفية قبل ذلك وتم إرضائهم فيه بشكل كبير، وتم تحديد شرط جزائي قدره 100 ألف جنيه لمن يرجع في قراره، مؤكدة أنهم الآن يسعون إلى الحصول على شقة شقيقهم الأصغر دون وجه حق، مطالبة برجوع حق والدتها وشقيقها الأصغر والحفاظ عليهم من بطش أشقائها الكبار.

القبض على الابن المتهم بضرب والدته

وتمكنت مباحث في مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، من القبض على الابن الأكبر المعتدي على والدته بالضرب والسب، وتناولت والدته عن المحضر للحفاظ على وسيتم عقد جلسة عرفية يحضرها الجميع خاصة ابنها القاصر لإعطاء الجميع حقوقه.