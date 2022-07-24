القصة الكاملة لغرق «طالب» المنوفية.. كان يقرأ القرآن ونزل للاستحمام

سيطرت حالة من الحزن الشديد قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد غرق محمد رضا الطالب بكلية الحقوق أثناء الاستحمام في فرع النيل المار بالقرية، حيث كان يجلس لتلاوة القرآن وبعدها قرر النزول إلى المياه للاستحمام، وغرق في المياه ولم يستطع الأهالي انتشال الجثمان.

والد الطالب الغارق في أشمون: البلد كلها حزينة عليه

قال رضا شلبي والد الطالب الغريق، الذي انهار من الحزن على فراق ابنه، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، إن ابنه غرق أثناء الاستحمام في فرع النيل المار بالقرية، مضيفا أن ابنه كان محبوبا من الجميع وقرية كفر الفرعونية كلها حزينة على وفاته.

وأشار عدد من أهالي قرية الفرعونية بمركز أشمون، إلى محمد رضا محمد كان يقرأ القرآن وبعدها قرر النزول للاستحمام في المياه فغرق ولم يشعر به أحد، موضحين أن القرية بالكامل حزينة على وفاة محمد.

مصدر أمني يكشف تفاصيل غرق شاب في أشمون

وقال مصدر أمني، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، إنه فور تلقي البلاغ بغرق طالب في قرية كفر الفرعونية بأشمون، تم الدفع بقوة من الإنقاذ النهري للبحث عن جقة الشاب في المياه، كما انتقلت قوة أخرى لمكان الواقعة لسؤال الأهالي، وسماع أقوال الأسرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

الإنقاذ النهري ينتشل الجثة

وتمكن الإنقاذ النهري في مديرية أمن المنوفية، في انتشال جثة الطالب محمد رضا محمد، الذي غرق في فرع النيل بمركز أشمون، حيث تم البحث عنه منذ غرق الطالب مساء يوم الجمعة، وتم انتشال الجثمان في ثاني أيام البحث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق .

تعود تفاصيل الواقعة، إلي ورود بلاغ إلي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، اخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بغرق طالب في فرع النيل المار بقرية كفر الفرعونية بمركز أشمون، وجري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.