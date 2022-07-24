حظك اليوم برج القوس الأحد 24-7-2022 عاطفيا ومهنيا

برج القوس هو البرج التاسع من الأبراج السماوية الاثني عشر، وهو يندرج تحت فئة الأبراج النارية، مما يجعله شخص عصبي ومتهور يميل إلي البحث عن كل ما هو جديد ويبحث عن أصدقاء مختلفين عنه، ويساعده قدرته على التحاور فهو من الأشخاص القادرة على إدارة الاجتماعات.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة حركة الفلك وكواكب والأبراج وتأثيرها على حالة الإنسان، لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، فأنه تنصحك الأفلاك أن تستمع للآراء وتدرسها، ومن المهم اليوم ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.