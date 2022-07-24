إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب سيارة أجرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، إثر حادث انقلاب سيارة أجرة «بيجو 7 راكب» في الترعة المجاورة للطريق الزراعي الذي يصل بين سوهاج والمنشأة، وذلك بمركز المنشأة، أثناء عودتهم لقرية الخنانسة التابعة لمركز المنشأة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشأة المركزي لتلقي العلاج اللازم وإسعافهم.

إخطار أمني وبلاغ الحادث

كان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة بتلقي بلاغا يفيد انقلاب سيارة أجرة في مياه إحدى الترع بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج ووجود مصابين.

الانتقال إلى موقع الحادث

وفور تلقي البلاغ، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين سقوط سيارة أجرة «بيجو 7 راكب» في ترعة الخضورة بجوار قرية الشواولة على طريق الخنانسة الشرقية بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من مستقلي السيارة من بينهم طفل بإصابات متعددة بين كدمات وجروح متفرفة وكسور، وقد تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.