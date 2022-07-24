إصابة 4 أشخاص في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، قبل قليل، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثي تصادم بمركزي إيتاي البارود وإدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج اللازم لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية «موتوسيكل» وسيارة نقل بطريق التوفيقية شبراخيت أمام عزبة جويلي بنطاق قرية ششت الأنعام بإيتاي البارود.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة شخصين مجهولي الهوية بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى العام بإيتاي البارود لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، حيث تم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

حادث على طريق دمنهور إدكو

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث سير بطريق دمنهور إدكو قرية 1، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين اصطدام سيارة بشخصين، وتم نقلهما لمستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كلا من «نجلاء محمد النقيب» 43 عاما، ربة منزل، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«رمضان عبدالستار حسنين» 45 عامًا، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.