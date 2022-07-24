إزالة 280 طن مخلفات صلبة وقمامة في حملات نظافة بأخميم

شنت الأجهزة التنفيذية في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، حملات مكبرة لرفع الأتربة وإزالة الإشغالات في قرى المركز، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبتكليف من حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم.

رفع 60 طن مخلفات من أخميم

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، حملات نظافة ورفع أتربة ومخلفات، شملت المنطقة الأثرية وميدان مركز شرطة أخميم وامتداد منطقة مسجد أبو القاسم، كما تم رفع الإشغالات وتوسعة الطرق بعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والميادين، حيث وصل إجمالي المخلفات الصلبة التي تم رفعها 60 طنا.

رفع 120 طن مخلفات من نيدة

كما قامت الوحدة المحلية لقرية نيدة بمركز أخميم، بمواصلة أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، وشملت الحملة جميع القرى بنيدة، وتم رفع 120 طن مخلفات صلبة وقمامة بقرى الصوامعة شرق وقرية نيدة وآبار الوقف وآبار الملك وشارع الترعة المردومة وجزيرة محروس والعزبة والعرب وعرب الأطاولة، كما تم ري الأشجار بنواحي طريق «سوهاج - نيدة»، وذلك بإشرف فؤاد عبد اللطيف، رئيس القرية.

رفع 100 طن مخلفات من الحواويش

وفي قرية الحواويش، قامت الوحدة المحلية بمواصلة أعمال رفع مخلفات طريق الطواحين والمرشح والحواويش البحرية والقبلية وطريق الديابات ورفع نقاط وصناديق القمامة بجميع شوارع وطرق القرية، وتم رفع 100 طن مخلفات صلبة، وذلك بإشراف خيري مختار، رئيس القرية.

التشديد على استمرار حملات النظافة

وشدد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، على استمرار حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وإزالة الإشغالات وري وقص وتهذيب الأشجار والارتقاء بمستوى النظافة وجودة الطرق والشوارع بمركز أخميم.