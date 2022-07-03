رفع 500 طن مخلفات وتحرير 3 محاضر إشغالات خلال أسبوع في أخميم بسوهاج

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وإزالة الإشغالات، شملت المنطقة الأثرية وشارع امتداد أبوالقاسم وخلف مركز الشرطة وشارع العقيد وشارع المدارس وشارع أبو القاسم والطريق الرئيسي وشارع حلمي الشريف، وعدد من الشوارع الداخلية ونقاط تجمع القمامة، لتصل المخلفات التي تم رفعها إلى 250 طنا، وذلك خلال أسبوع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وإزالة التراكمات وناتج تطهير الترع ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين.

تحرير 3 محاضر إشغالات

كما تم رفع تراكمات ناتج تطهير الترع بنجع الفيما، فضلا عن تنفيذ حملة إشغالات ومرافق بالاشتراك مع قسم الشرطة ومسئول الإشغالات بالوحدة، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر إشغال طريق ومصادرة بعض المضبوطات من موازين وخلافه.

رفع 200 طن مخلفات بنيدة

وفي قرية نيدة بمركز أخميم، واصلت الوحدة المحلية لقرية نيدة أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات من شوارع نيدة، حيث تم رفع 200 طن مخلفات صلبة وقمامة بناحية قرى جزيرة محروس والعزبة والعرب وعرب الأطاولة وبشارع الترعة المردومة وأبار الوقف وأبار الملك.

إزالة 50 طن مخلفات بالحواويش

وفي قرية الحواويش، جرى رفع ما يقرب من 50 طن مخلفات من طريق الطواحين والمرشح والحواويش البحرية بجوار بوابة الكوثر وبجوار محول الكهرباء وطريق الحدادية، كما تم رفع مخلفات طريق عرب مهدي وأمام دير السيدة العذراء مريم ومصنع الألبان وسوق الخضار والفاكهة وأمام محطة الصرف الصحي، كما تم رفع مخلفات صناديق القمامة من طريق الوزات وطريق الديابات.

الاستجابة لشكوى أهالي الكولة

وقامت الوحدة المحلية لقرية الكولة بمركز أخميم، في استجابة لشكاوى الأهالي بشأن تسرب مياه الصرف الخاصة بالمساكن بالكولة وغرق الشوارع، فقد تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم الدفع بعدد 12 سيارة حمولة 8 أطنان، و6 سيارات حمولة 3 أطنان لكسح وسحب جميع كميات المياه المتراكمة، وتم تمهيد وتسوية المكان وتنظيفه تماما، وفحص المواسير والوصلات الداخلية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، كما تم التنسيق مع شركة المياه لفحص المواسير، والتأكد من عدم تكرار التسريب مرة أخرى.

وشدد حسين حبارير، رئيس مركز أخميم، على بذل المزيد من الجهود لرفع كفاءة وجودة الطرق، والعمل على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.