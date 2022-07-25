2000 شاب يشاركون في مؤتمر كنائس القطاع الصحراوي بالإسكندرية (صور)

انطلق مساء أمس مؤتمر الشباب التاسع لكنائس منطقة عبد القادر والقطاع الصحراوي تحت رعاية الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك بكنيسة العذراء مريم بعبد القادر غرب الإسكندرية، والذي يشارك فيه شباب وشابات 17 كنيسة على مستوى القطاع لمدة 3 أيام.

2000 شاب في مؤتمر القطاع الصحراوي

وشهد اليوم الأول حضور أكثر من 2000 شاب على مستوى الكنائس المشاركة، حيث ألقى الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، عظة عن كيفية يكون الشاب في حياته، وهي التي تتناسب مع عنوان المؤتمر الذي جاء تحت عنوان «مستر بي» وهو المقتبس من الفعل الإنجليزي «Be» بمعنى «يكون» وهدفه التكوين الصحيح للشاب.

أسقف المنتزه: القدوة الحسنة تغير أكثر من الوعظ

وقال الأنبا بافلي، إن هناك بيئة وخدمة تساعد على إخراج شباب مميز، ضاربا المثل بكنيسة العذراء بمنطقة محرم بك أخرجت 40 كاهنا لسائر كنائس الإسكندرية.

وأضاف أسقف المنتزه خلال عظته، أن العظة لا تغير شباب، بل القدوة الحسنة هي من تغير الأشخاص، مطالبا الشباب أن يكونوا قدوة لبعضهم البعض من أجل خلق مجتمع مميز وصالح.

جاء ذلك بحضور القس سرابيون بدري، راعي كنيسة العذراء مريم وأبو سيفين عبد القادر بحري، والقس يوناثان يعقوب، راعي كنيسة الأنبا ونس بمنطقة حرابي قبلي، القس ديمتريوس نصري، راعي كنيسة القديسة دميانة المستعمرة، والقس مرقوريوس وليم، راعي كنيسة العذراء مريم وأبو سيفين عبد القادر بحري، والقس حزقيال جابر، راعي كنيسة العذراء مريم ومارجرجس عبد القادر قبلي.