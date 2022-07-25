قصف أوكراني على بلدة «روبجنوي» يسفر عن مقتل 4 مدنيين

قتل 4 مدنيين، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية على بلدة روبجنوي بـ9 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، حسبما أعلنت سلطات جمهورية «دونيتسك» الشعبية.

إطلاق 474 قذيفة من عيارات مختلفة باتجاه دونيتسك

وأشارت «دونيتسك»، إلى أن «قوات كييف»، أطلقت 474 قذيفة من عيارات مختلفة، وبينها صواريخ «جراد بي أم 21» باتجاه أراضي الجمهورية الشعبية في الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة «الدفاع الأوكرانية»، إن بلادها لديها مليون جندي الآن في الجيش لمواجهة روسيا، معربا لقناة «العربية» الإخبارية عن خشيتها من شن «مينسك» هجمات ضد أوكرانيا من الشمال

كييف: معركة خيرسون تأتي في إطار خطة تحرير المناطق المحتلة

وأضافت الوزارة الأوكرانية، إن بلادها ستحررخيرسون وزابوريجيا وماريوبول، موضحة أن معركة خيرسون تأتي في إطار خطة تحرير المناطق المحتلة.

وتابعت الوزارة الأوكرانية قائلة إن كييف تحتاج الأسلحة الغربية في أسرع وقت. وطالبت الوزارة بمزيد من الأسلحة لضرب عمق الخطوط الروسية.

وأشارت «الدفاع الأوكرانية»، إلى «صواريخ هيمارس» الأمريكية أثبتت نجاحا ضد روسيا ، مضيفة أن بلادها استطاعت الصمود في جبهة الشرق.

وأمس الأحد، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في فيديو، إن أولئك الذين لا يعرفون مطلقا حقيقة التاريخ ولا يشعرون مطلقًا بمعناه، يمكنهم أن يقرروا مهاجمة أوكرانيا وشعبها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

لافروف: الشعبان الروسي والأوكراني سيواصلان العيش معا

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال في وقت سابق، إن الشعبان الروسي والأوكراني سيواصلان العيش معا، مضيفا امام سفراء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة، إن «موسكو» ستساعد الشعب الأوكراني على التخلص من النظام، الذي هو على الإطلاق مناهض للشعب ومعاد للتاريخ، وفقا لما ذكرته موقع «أوكرانيستا برافدا» الأوكراني.

وأوضح لافروف، أن «موسكو» تشعر بالأسف لأولئك الذين استسلموا للدعاية الحكومية الأوكرانية، والذين يدعمون «كييف»، بهدف جعل أوكرانيا العدو الأبدي لبلاده.