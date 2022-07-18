جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات الأزهرية (صور)

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات الأزهرية، لاسيما أنَّها ستبدأ في 23 يوليو الجاري، للصفوف النقل الابتدائية وامتحانات النقل الإعدادي، ويبدأ طلاب الصفين الرابع والخامس امتحاناتهم بمادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم الأحد 31 يوليو بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي

ومن المقرر أنَّ يبدأ طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحاناتهم يوم 23 يوليو بمادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى «صرف ونحو»، ويختتمون امتحاناتهم يوم الاثنين 1 أغسطس بمادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع، وفقًا لـ جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات الأزهرية.

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية،أما جدول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء 10 أغسطس، ستبدأ بمادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

ووفقًا لـ جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات الأزهرية، الشهادة الإعدادية ستبدأ امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلي والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس، إذ ستنطلق يوم 23 يوليو امتحانات الصف الأول الإعدادي بامتحان مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى (نحو)، ويختتمون امتحاناتهم يوم الإثنين 1 أغسطس بمادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع.

وأوضح جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات الأزهرية، طلاب النقل الثانوي فتنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي للقسم العلمي يوم السبت 23 يوليو بمادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات، على أن ينتهوا من الامتحانات يوم الخميس 4 أغسطس بمادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع.

وسيبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي للقسم العلمي امتحاناتهم بمادتي الفقه والجبر ويختتمونها بمادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع، ويؤدي طلاب القسم الأدبي الصف الأول امتحاناتهم يوم السبت 23 يوليو بمادتي الفقه وعلم النفس، ويختتمون امتحاناتهم بمادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع، أما طلاب الصف الثاني بمادتي الفقه والعروض والقافية، ويختتمونها بمادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع.