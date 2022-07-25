تفحم سيارة ملاكي بسبب ماس كهربائي في طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الغربية، من إخماد حريق شب داخل سيارة ملاكي، بمنطقة ترعة الملاحة، بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بسبب ماس كهربائي، دون خسائر بشرية.

ندب خبراء المعمل الجنائي

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا باندلاع النيران في سيارة ملاكي حال سيرها على طريق الملاحة بدائرة مركز طنطا.

تفاصيل الواقعة

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا وقوات من الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إسعاف وسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن الحريق نشب في سيارة ملاكي بشكل مفاجئ، يقودها شخص على طريق الملاحة بدائرة قسم أول طنطا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة ندب خبراء المعمل الجنائي من أجل معرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.