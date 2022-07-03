ماس كهربائي وراء حريق مطعم أسماك شهير بشارع البحر الأعظم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات حريق مطعم أسماك شهير في شارع البحر الأعظم، موضحة أن ماسًا كهربائيًا بإحدى الوصلات وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع البحر الأعظم دائرة قسم الجيزة، تفيد بنشوب حريق صخم في مطعم أسماك بشارع البحر الأعظم.

الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف، للسيطرة على الحريق وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتداده إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وحتى الآن لم يتم حصر الضحايا أو الخسائر المادية بالواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.