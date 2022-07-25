أرخص 9 سيارات جديدة موديل 2021 و2022 في مصر.. تبدأ بـ120 ألف جنيه

شهد سوق السيارات الجديدة تذبذبا في الأسعار، بسبب أزمة التضخم العالمية، وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إنّ أسعار السيارات الجديدة ارتفعت بنسبة 30 إلى 40% مؤخرا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أنّ السبب الثاني في ارتفاع أسعار السيارات عالميا، هو انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب في عمليات إغلاق جزئي في المصانع وارتفاع أسعار الشحن والنقل.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أرخص السيارات الجديدة في السوق المصري، كما يلي:

سوق السيارات الحديثة 2021 و2022

زوتي Z100 2020: ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك مانوال 1000 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 120,000 جنيه.

سوزوكي ألتو 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك مانيوال 800 CC، السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 121,000 جنيه.

سوزوكي اسبريسو 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك مانيوال / فول اوبشن 1000 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 146,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك مانيوال 1300 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 166,900 جنيه.

زوتي Z300 2020: ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك مانيوال 1500 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 167,990 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك مانيوال 1200 CC، السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 171,900 جنيه.

أسعار السيارات الجديدة محليا

شانجي M50 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك مانيوال / توب لاين 1500 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 189,000 جنيه.

لادا جرانتا 2022: ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك مانيوال / صالون 1600 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 194,500 جنيه.

رينو لوجان 2022: ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك مانيوال 1600 CC، السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 195,000 جنيه.