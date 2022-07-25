تعرف على قسط السيارة الرياضية في مبادرة «الإحلال»: السداد على 10 سنوات

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، تابعة لوزارة المالية تفاصيل القسط الشهري لأول سيارة رياضية ضمن سيارات الاحلال بالمبادرة وذلك بعد تغيير الأسعار في سوق السيارات بمصر .

أسعار ومواصفات السيارة الرياضية

ونشرت المالية على الموقع الالكتروني الخاص بمبادرة إحلال السيارات جدولا جاء فيه أن أول قسط سيارة رياضية suv موديلات حديثة 2021 و2022 هي السيارة شيري تيجو 3 ويبدأ القسط الشهري لها من 3686 جنيه، يتم دفعها شهريا لمدة 10 سنوات.

واوضحت وزارة المالية أن القسط الشهري يتم تحديده حسب عُمر صاحب السيارة المراد إحلالها وخصم قيمة الحافز الأخضر وسيارته القديمة كمقدم، ويتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بجانب وقود البنزين.

وتستعرض «الوطن» مواصفات السيارة شيري تيجو أول سيارة رياضية داخل مبادرة إحلال السيارات، وذك لما أعلنه الوكيل الحصري للسيارة فى مصر.

مبادرة إحلال السيارات

السيارة شيري تيجو 3 موديلات 2021 و2022 تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز cvt الجديد و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضمنت مواصفات السيارة شيري تيجو 3 وسادة هوائية، فرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكترونى للفرامل EBD، نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، حساسات ركن خلفية، مثبت سرعة، نظام الركن الاوتوماتيكي، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، نظام إيموبليزر ضد السرقة إضافة لبعض المواصفات الأخرى.

الأبعاد الخارجية: الطول 4419 مترا، العرض 1765 مترا، الارتفاع 1651 مترا، سعة الشنطة الخلفية 550 لترا.