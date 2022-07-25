شيرين عبدالوهاب توجّه رسالة لنوال الزغبي: شكرا إنك دايما فاكراني

وجّهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة للفنانة نوال الزغبي، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قالت فيها: «شكرا جدا إنّك ديما فاكراني، في مشاكلي دي مكنتش بسأل عليكي، بس عايزة أقولك إني بحبك أوي، وأغنيتك الجديدة تجنن، وفعلا يا نعيش لنفسنا يا بلاش».

شكرا جدا انك دائما فاكراني…في مشاكلي دي ماكنتش بسأل عليكي بس عايزة اقولك إني بحبك أوي و أغنيتك الجديدة تجنن و فعلا يا نعيش لنفسنا يا بلاش. @NawalElZoghbi — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) July 25, 2022

نوال الزغبي تدعم شيرين عبدالوهاب

وكانت نوال الزغبي قد قدمت رسالة دعم لشيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان حسام حبيب، وتصريحاتها المثيرة للجدل، والتي أدلت بها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث غرّدت عبر حسابها على تويتر: «كلنا شيرين عبدالوهاب، الفن الأصيل والقلب الأبيض بتلبقلا الحياة الحلوة، منحبك كتير والله دائما معك».

كلنا شيرين عبدالوهاب @sherine الفن الاصيل والقلب الابيض بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 28, 2021

شيرين عبد الوهاب تقدم بلاغات ضد حسام حبيب ووالده

يذكر أنّ الفنانة شيرين عبدالوهاب، تقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد والد الفنان حسام حبيب، بتهمة السب والقذف، وقبل يومين، تقدّمت ببلاغ آخر إلى النائب العام ضد حسام حبيب، بتهمة سرقة سيارتها الخاصة من أمام منزلها.