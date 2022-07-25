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شيرين عبدالوهاب توجّه رسالة لنوال الزغبي: شكرا إنك دايما فاكراني

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أحمد عبد الرحمن
11:21 ص | الإثنين 25 يوليو 2022
شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب

وجّهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة للفنانة نوال الزغبي، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قالت فيها: «شكرا جدا إنّك ديما فاكراني، في مشاكلي دي مكنتش بسأل عليكي، بس عايزة أقولك إني بحبك أوي، وأغنيتك الجديدة تجنن، وفعلا يا نعيش لنفسنا يا بلاش».

نوال الزغبي تدعم شيرين عبدالوهاب

وكانت نوال الزغبي قد قدمت رسالة دعم لشيرين عبد الوهاب،  بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان حسام حبيب، وتصريحاتها المثيرة للجدل، والتي أدلت بها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث غرّدت عبر حسابها على تويتر: «كلنا شيرين عبدالوهاب، الفن الأصيل والقلب الأبيض بتلبقلا الحياة الحلوة، منحبك كتير والله دائما معك».

شيرين عبد الوهاب تقدم بلاغات ضد حسام حبيب ووالده

يذكر أنّ الفنانة شيرين عبدالوهاب، تقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد والد الفنان حسام حبيب، بتهمة السب والقذف، وقبل يومين، تقدّمت ببلاغ آخر إلى النائب العام ضد حسام حبيب، بتهمة سرقة سيارتها الخاصة من أمام منزلها.

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بقلم أحمد عبد الرحمن