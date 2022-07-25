تنسيق الجامعات 2022: تعرف على نظام القبول بكليات التمريض  

انطلق منذ قليل ماراثون اختبارات القدرات 2022 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات مع تحقيق الحد الأدنى للقبول وذلك لطلاب الثانوية العامة وفي إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2022، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات 2022: انطلاق اختبارات القدرات لكليات التمريض

وأعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل لرغبات اختبارات القدرات 2022 وذلك عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2022، عبر هذا الرابط المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأوضحت عددا من النقاط الهامة المتعلقة بنظم القبول والقواعد لعدد من الكليات التي من بينها نظام القبول والقواعد لكليات التمريض والمعاهد التابعة لها، أبرزها انطلاق اختبارات القدرات لكليات التمريض كغيرها من الكليات المخصص لها اختبارات.

قواعد ونظام القبول بكليات التمريض 2022

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن قواعد القبول بكليات التمريض والمعاهد التابعة لها وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

- يتمّ القبول بشعبة بكليات التمريض والمعاهد التابعة لها كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة العلمية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية

- القبول بكليات التمريض و المعاهد التابعة لها يتمّ على أساس إقليمي من بين الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس المحافظات التي تتبع الكلية، ووفقًا للعنوان المدون ببطاقة الرغبات الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

- يتمّ ترشيح الطلاب بهذه الشعبة عن طريق الإنترنت بأسبقية المجموع الكلى لدرجات الطالب طبقا لقواعد التوزيع الإقليمي وذلك من الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات بنجاح على أن تتضمن رغبات الطالب المسمى الخاص بالكلية.