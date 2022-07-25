أرخص 5 مصايف ورحلات حكومية لقضاء إجازة يوليو وأغسطس.. أقل من 1000 جنيه

يتجه كثيرون إلى البحث عن أفضل الأماكن وأقل الأسعار لقضاء عطلة الصيف، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لذا تكثر عمليات البحث عن أرخص المصايف، والأماكن الأكثر جذباً، خاصة أن الأسعار تكون مرتفعة خلال فترة الموسم، بحسب تصريح باسم حلقة نقيب السياحيين لـ«الوطن».

أرخص مصايف في مصر

وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين إن الأسعار تختلف باختلاف المكان الجغرافي، وطبيعة البحر، والخدمات الترفيهية المتواجدة بالأماكن، مشيراً إلى أن هناك عدد من الأماكن، لا يتجاوز سعر ايجار الشقة بها لليلة الواحدة 200 جنيهاً، منها مرسى مطروح والإسكندرية، رأس البر، مدينة فايد، دمياط الجديدة، بما يعادل 1000 جنيه لمدة 5 أيام للعائلة بأكملها.

مصايف اليوم الواحد

وأضاف النقيب أن مدينة فايد من تعد واحدة من أجمل المدن الساحلية والقريبة من القاهرة والجيزة، إذ تقع على بعد 40 كيلو من مدينة الاسماعيلية، ويتوافر بها عدد من الشواطئ المميزة، التي تتصف رمالها باللون الأصفر الناعم، والأشجار، وتقام الحفلات المسائية بها يوميًا على مدار فصل الصيف.

رحلات الشباب والرياضة إلى مرسى مطروح

وعلى الصعيد الآخر تطلق وزارة الشباب والرياضة المصرية، رحلات مخفضة إلى المدن الساحلية، لفئة الشباب التي يتراوح عمرها ما بين 18 وحتى 40 عام، ضمن رحلات إعرف بلدك، والتي تنطلق خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 31 من الشهر نفسه إلى مرسى مطروح، يكون قيمة الاشتراك بها (1000 جنيه) ألف جنيه من كل مشارك، شاملة الإقامة، والمعيشة لمدة 5 أيام، والبرنامج السياحي.

رحلات الشباب والرياضة إلى الغردقة

كما تنظم "الشباب والرياضة" رحلات اعرف بلدك إلى الغردقة، لمدة 5 أيام شاملة الانتقالات والمعيشة، والبرنامج السياحي، لفئة الشباب التي يتراوح أعمراها ما بين 18 وحتى 40 عام، بقيمة اشتراك 600 جنيه للفرد.