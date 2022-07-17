عاجل.. تعيين شريف ليل رئيسا للهيئة القومية للأنفاق بعد إقالة «والي»

أعلن مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، عن تعيين اللواء شريف ليل، رئيسا جديدا للهيئة القومية للأنفاق، وذلك بعد قرار الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بإقالة اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بشأن التصميمات التي نفذتها الفنانة غادة والي، على جدران محطة مترو كلية البنات، مشيرا إلى أن لوحاتها تحمل تقليدًا للوحات الفنان الروسي المعاصر چورچي كوراسوڤ، دون تصريح منه، بما اعتبره البعض تعديًا على حقوق الملكية الفكرية.

«ليل» يبدأ العمل كرئيس للهيئة القومية للأنفاق

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن «ليل» سيبدأ العمل كرئيس للهيئة القومية للأنفاق، وذلك بعد تكليفه رسميا من قبل وزير النقل، عقب إقالة عصام والي، على خلفية لوحات محطة كلية البنات.

وأوضح المصدر، أن لوحات چورچي كوراسوڤ، التي تم رسمها على حوائط محطة كلية البنات بالخط الثالث للمترو، تعد سببا رئيسيا في إقالة والي.

الفنان الروسي: تم استخدام لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة دون إذني

يذكر أن چورچي كوراسوڤ، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»: «تم استخدام لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة، بدون إذني أو حتى ذكر اسمي، وأنتظر ردا رسميا على هذه السلوكيات، التي تنتهك حقي الأدبي والفكري».

وأضاف چورچي كوراسوڤ، إلى أنه تم تقليد 3 من أعماله الفنية الموثقة، والمنشورة على موقعه الرسمي عبر الإنترنت، وهي الأعمال رقم 116 (2001)، ورقم 168 (2005) في قسم الأصول المباعة، ورقم 212 (2012) في الأصول المتوفرة.