مصادر مصرفية تعلن موعد فحص طلبات حاجزي أراضي القرعة ببنك التعمير

أعلنت مصادر مصرفية ببنك التعمير والإسكان عن غلق باب دفع مقدم الحجز الخاص بقطع أراضي منخفضي ومتوسط الدخل التي أعلنت عنها وزارة الإسكان.

موعد فحص طلبات المواطنين لحجز الأراضي بالمحافظات

وأوضحت المصادر المصرفية في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن دفع مقدم الحجز وقيمته 25 ألف جنيه، يعقبه إرسال رسالة من البنك تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 3 أيام من القيام بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وحال تعذر وصول الرسالة يجب التواصل مع مركز الاتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995 أو عن طريق البريد الإلكتروني. .

وأضافت المصادر أن بنك التعمير والإسكان بدأ فحص موقف العملاء المقدمين للحجز من أول أمس الموافق 24 يوليو الجاري وتستمر عملية الفحص حتى 4 أغسطس المقبل.

وتابعت المصادر أن البنك أعلن عن بداية الحجز اعتبار من يوم الاحد الموافق 21 أغسطس في العاشرة صباحا حتى الساعة الحادية عشر منتصف يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس المقبل.

الإسكان تطرح أراضي للمواطنين

يُذكر أن وزارة الاسكان أعلنت عن طرح 3677 قطعة من الأراضي، داخل 10 مدن جديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن مشروعات «إسكان متوسط - محور الأراضي، إسكان متميز، إسكان أكثر تميزا».