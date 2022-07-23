4 تحويلات مرورية لتنفيذ اعمال كوبري محور 26 يوليو الجديد ..تعرف عليها

حددت اجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع الادارة العامة لمرور الجيزة 4 تحويلات مرورية بسبب اجراء الغلق الكلي بشارع رقم 2 دائرة حي شمال الجيزة أمام حركة المرور تحديداً بداية من تقاطعه مع شارع خلف حديقة «سفاري بارك» حتى شارع المطار فقط لمسافة 100 متر، وذلك بعد بدء الأعمال لإنشاء الاعمدة والقواعد الخرسانية الخاصة بمحـور 26 يوليو الجديد «كوبرى تقاطع محور 26 يوليو وصولاً الى شارع أحمد عرابي مرورا بأعلى منطقة البراجيل».

التحويلات المرورية لقائدي المركبات حتي الانتهاء من تنفيذ اعمال محـور 26 يوليو الجديد

وكشفت محافظة الجيزة في بيان صادرعنها قيام الادارة العامة لمرور الجيزة بإجراء 4 تحويلات مرورية حتي الانتهاء من تنفيذ اعمال محـور 26 يوليو الجديد في 4 من شهر سبتمبر المقبل 2022 وهي كالتالي

التحويلة المرورية الاولي

علي قائدي المركبات القادمة من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير اتجاه كوبرى أحمد عرابى وشارع أحمد عرابى يتجه يساراً بشارع خلف حديقة سفارى بارك ثم الدخول يميناً اتجاه كوبرى أحمد عرابى وصولاً إلى شارع أحمد عرابى.

التحويلة الثانية

على قائدي المركبات القادمة من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير اتجاه مناطق البراجيل يتجه يساراً بشارع خلف حديقة سفارى بارك ثم الدخول يميناً اتجاه كوبرى أحمد عرابى ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى والصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى مرة أخرى إتجاه المنزل المؤدى إلى شارع المطار اتجاه منطقة البراجيل.

التحويلة الثالثة

على قائدي المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى ويرغب بالسير إتجاه مناطق عزبة المطار يقوم بالصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى ويتم استكمال السير بمحور عرابى حتى ميدان سفارى بارك ثم الدوران والعودة مرة أخرى ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفارى بارك وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.

التحويلة الرابعة

على قائدي المركبات القادمة من مناطق البراجيل ويرغب بالسير اتجاه مناطق عزبة المطار يقوم بالصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى والصعود مرة أخرى أعلى كوبرى أحمد عرابى واستكمال السير بمحور عرابى اتجاه ميدان سفارى بارك ثم الدوران والعودة مرة أخرى ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفارى بارك وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.