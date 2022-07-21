تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد بالجيزة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد، والذي يتمثل في إنشاء كوبري تقاطع محور 26 يوليو وصولاً إلى شارع أحمد عرابي، مروراً بأعلى منطقة «البراجيل».

إغلاق كلي لشارع رقم 2 لمدة 45 يوماً

وتستوجب الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد غلقاً كلياً بشارع رقم 2، بدايةً من تقاطعه مع شارع خلف حديقة «سفاري بارك»، حتى شارع المطار، وذلك لمدة 45 يوماً، ابتداءً من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، حتى يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالكوبري المشار إليه، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب في السير باتجاه كوبري أحمد عرابي وشارع أحمد عرابي، يتجه يساراً بشارع خلف حديقة «سفاري بارك»، ثم الدخول يميناً باتجاه كوبري أحمد عرابي، وصولاً إلى شارع أحمد عرابي.

تحويلات مرورية لمناطق البراجيل وعزبة المطار

القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب في السير باتجاه مناطق البراجيل، يتجه يساراً بشارع خلف حديقة «سفاري بارك»، ثم الدخول يميناً باتجاه كوبري أحمد عرابي، ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابي حتى فتحة الدوران الأولى، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابي، والصعود أعلى كوبري أحمد عرابي باتجاه المخرج المؤدي إلى شارع المطار اتجاه منطقة البراجيل.

القادم من شارع أحمد عرابي، ويرغب في السير باتجاه مناطق عزبة المطار، يقوم بالصعود أعلى كوبري أحمد عرابي، ويتم استكمال السير بمحور عرابي حتى ميدان سفاري بارك، ثم الدوران والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفاري بارك، وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.

القادم من مناطق البراجيل ويرغب في السير باتجاه مناطق عزبة المطار، يقوم بالصعود أعلى كوبري أحمد عرابي، ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابي حتى فتحة الدوران الأولى، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابي، والصعود مرة أخرى أعلى كوبري أحمد عرابي، واستكمال السير بمحور عرابب باتجاه ميدان سفاري بارك، ثم الدوران والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفاري بارك، وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.