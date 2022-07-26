حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 26-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، حظك اليوم لمولود برج الجوزاء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق ما أعلنته خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، الوضع الفلكي يطالبك اليوم مولود برج الجوزاء، بضرورة أن تفكر جيدا قبل أن تتكلم بشكل كامل، وذلك من أجل الحفاظ على علاقاتك الاجتماعية والعائلية، حفاظا على علاقاتك مع شريك حياتك أو من تحب، لهذا يجب أن تلتزم الصبر والهدوء والتروي في حوارتك معه اليوم.

وعلى الصعيدين المهني والمالي، فإن القمر موجود اليوم في منزلك الثاني، مما يدفعك ويساعدك بشكل كبير على توسيع نطاق نشاطك المهني، وأن تقدم الكثير من المشروعات المؤجلة، فقط تأن في خطواتك وحساباتك، حتى تستطيع تحقيق الإنجازات والأرباح المالية التى تسعى لتحقيقها، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لمولود برج الجوزاء اليوم، أن القمر في منزلك الثاني، ما يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك، فقط تأنَ في اتخاذ خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

كشفت حركة الأفلاك اليوم الثلاثاء، عن التوقعات الفلكية وحظك اليوم لموليد برج الجوزاء، وهي ما زلت من الأبراج الفلكية المحظوظة، لهذا يطالبك الوضع الفلكي اليوم بأن تفكر جيدا نظرا لوجود القمر في برجك، قبل أن تتكلم تتحدث مع المحطين بك، محفاظا على علاقاتك، خاصة أن الأفلاك ستمدك بالثقة، لمناقشة أي موضوع على الصعيد الاجتماعي، كما ستكون لبقا ولطيفا، وجذابا، وتتمتع بقدرة كبيرة على التخطيط الجيد لحياتك العاطفية والأسرية.