الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2022.. تعرف على التفاصيل

انطلقت اليوم أعمال تنسيق اختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته كشفت وزارة التعليم العالي تفاصيل الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة وموعد تسليمها وتقديمها للكليات المختلفة.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2022

وفيما يخص تفاصيل الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة، أوضحت الوزارة أنها تتمثل في الآتي:

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة

- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- عدد 1 صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات.

- 2 صورة لاختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب ذلك بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مرحلة اختبارات القدرات قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط 2022، موضحة أنه سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية- الأجنبية»، خلال الفترة المقبلة، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية وذلك في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات 2022 بلغ حتى الآن 45 ألف طالب وطالبة بتنسيق الجامعات، منوهاً إلى أن التسجيل متاح عبر رابط موقع التنسيق وكذلك معامل الحاسب الآلي بالجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.