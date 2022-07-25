انطلاق الدورة الأولى لـ«مطبقي المبيدات» بالشرقية للنهوض بالزراعة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة

أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

الدورة التدريبية الأولى لمطبقي المبيدات

وفي هذا الإطار أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الأولى لمطبقي المبيدات بالتعاون بين إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية ومعهد بحوث وقاية النبات وبمشاركة 26 شابا وفتاة من مطبقي المبيدات وذلك في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجاري وبحضور الدكتور على أحمد السيد رئيس معهد بحوث وقاية النبات والدكتور محمد أحمد ابراهيم بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس السيد الحناوي مدير إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بهدف تدريبهم على الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتعريفهم بأهمية برنامج مطبقي المبيدات في الحفاظ على البيئة وصحه الإنسان.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الدورة التدريبية تم تعريف الشباب والفتيات المشاركين بأنواع المبيدات والتوقيت المناسب للرش باستخدام المبيدات وتعليمهم أساسيات المكافحة المتكاملة للآفات بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات طبقا لخطة وزارة الزراعة للنهوض بالمحاصيل الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.