تحصين 107 آلاف و726 رأس ماشية في الشرقية لوقايتها من الأمراض المنتشرة

أكد الأستاذ ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكزالمحافظة للوقاية من مرضى التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 14 يوليو الجاري، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة، بتحصين 107 آلاف و726 رأس ماشية، مابين تحصين 53 ألف و863 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و 53 ألف و863 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، فضلا عن ترقيم وتسجيل 2390 رأس ماشية.

زيارات ميدانية للقرى للتوعية

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى عقد 178 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.