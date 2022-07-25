رئيس أوكرانيا يقيل النائب الأول لأمين مجلس الدفاع والأمن القومي

أفاد مراسل شبكة « سكاي نيوز» عربية في أوكرانيا، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أعفا النائب الأول لأمين عام مجلس الدفاع والأمن القومي رسلان دمشينكو، من منصبه، دون ذكر تفاصيل إضافية.

أحباط عملية أوكرانية استخباراتية

وكانت وكالة الأمن الفيدرالي الروسية، أعلنت في بيان صحفي اليوم، إحباط عملية استخباراتية روسية بدعم من «الناتو»، وتهدف إلى استقطاب طيارين روس مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة وكذلك الحصول على إحدى جنسيات دول الاتحاد الأوروبي.

خطف طائرات مقاتلة

وكشفت الوكالة أن العملية الاستخباراتية الأوكرانية كانت تستهدف اختطاف طائرات مقاتلة روسية والهبوط بها في إحدى المطارات الأوكرانية، إلا أن المحاولة تم إحباطها ، وأشارت إلى أن العملية الاستخباراتية الأوكرانية تمت بدعم من استخبارات حلف شمال الأطلسي « الناتو» والاستخبارات البريطانية.