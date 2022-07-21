موعد بدء الدراسة في مصر 2022/2023 لكل المراحل التعليمية

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن موعد بدء الدراسة في مصر 2022/2023، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لجميع المراحل التعليمية المختلفة، للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة لغات على الصفحة الرسمية لها.

موعد بدء الدراسة في مصر 2022/2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية، موعد بدء الدراسة في مصر 2022/2023، على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مشيرة إلى أن الفصل الدراسي الأول، يبدأ السبت 24 سبتمبر 2022، حتى الخميس 26 يناير 2023.

السبت.. بدء الدراسة في مصر 2022/2023

وعن موعد بدء الدراسة في مصر 2022/2023، أكدت التربية والتعليم، أن مدة العام الدراسي لمدة 35 أسبوعا، يبدأ يوم السبت 24 سبتمبر 2022، وينتهي الخميس 8 يونيه 2023، مؤكدة أن مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية تكون كالتالي:

- الفصل الدراسي الأول 98 يوما.

- الفصل الدراسي الثاني 96 يوما.

إجازة منتصف العام السبت الموافق 28 يناير 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم، ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022-2023، إلى أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسب الحضور، مؤكدا أن إجازة منتصف العام السبت الموافق 28 يناير 2023، وحتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023 «لمدة أسبوعين»، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 12 فبراير 2023 وحتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

بدء امتحانات نهاية العام للثانوية العامة 10 يونيو

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات نهاية العام للثانوية العامة 10 يونيو 2023، وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022/2023، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم 8 يوليو 2023.