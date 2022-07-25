130 خدمة حكومية يمكن إنجازها بسهولة.. بضغطة زر على منصة مصر الرقمية

بضغطة زر وأنت فى مكانك بإمكانك الحصول على أكثر من 130 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية، والأمر لم يعد يحتاج أن تخرج من منزلك فى الصباح الباكر وتقف فى طوابير ليس لها اخر، الآن وبكل سهولة كل ما تحتاج له، هو هاتف محمول متصل بالانترنت، ثم عمل حساب على منصة مصر الرقمية، للحصول على كافة الخدمات التى تقدمها المنصة.

وبحسب موقع منصة مصر الرقمية على الإنترنت، فإن هناك نحو 2 مليون طلب على المنصة حاليا، فيما تخطى عدد مستخدمى المنصة 5 ملايين مواطن.

خدمات الأحوال المدنية

وتقدم منصة مصر الرقمية خدمات الاحول المدنية، مثل استخراج بدل تالف للبطاقة، وتوصيلها، وشهادات الميلاد المميكنة، إصدار شهادة وفاة مميكنة، قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقاً، إصدار قسيمة طلاق مميكنة مطبوعة مسبقاً.

خدمات التموين

وتقدم خدمات التموين، حيث تمكن منصة مصر الرقمية المواطنين من الحصول على خدمات تفعيل بطاقة تموين، وإصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة، وإصدار بطاقة تموين جديدة، وخدمة نقل بطاقتك التموينية التابعة لمحافظة معينة إلى محافظة أخرى، وخدمة الفصل اجتماعى، وخدمة ضم أفراد أسرتك غير المقيدين تموينياً على بطاقتك، والاستعلام عن صرف المعاشات، وحدمة اضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط، تُمكّنك هذه الخدمة من تحويل مستفيدي الخبز الي مستفيدي تموين.

التوثيق على منصة مصر الرقمية

وتمكن منصة مصر الرقيمة المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق، مثل استعلام عن سريان محرر مميكن، وتحرير توكيل عام قضايا، وخدمة تحرير توكيل فى الأمور الزوجية، وتحرير توكيل عام رسمى، وتحرير اقرار بعدم وجود تعديات.

خدمات مركباتي

ومن خلال منصة مصر الرقمية، يمكن الحصول على خدمات مركباتي وتتلخص فى الحصول على تظلمات على مخالفات رخص مركبات، وسداد المخالفات وتجديد رخصة المركبة واستخراج رخصة بدل فاقد للمركبة، وبدل تالف، وتحرير توقيع عقد بيع مركبة، واستعلام عن مخالفات رخصة المركبة.