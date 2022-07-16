خدمات تحصل عليها فورا من منصة مصر الرقمية بعد تدشينها رسميا

إذا كنت تريد الحصول على خدمات حكومية دون الخروج من منزلك، فكل ما عليك فعله هو التسجيل على منصة مصر الرقمية، والتي تقدم أكثر من 133 خدمة حكومية، أبرزها على سبيل المثال خدمات المرافق.

ويمكن الحصول على كل ما يخص السكن كتقديم للحصول على عداد الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي، إضافة إلى إمكانية الحصول على الخدمات المدنية منها كل ما يخص الأحوال الشخصية والمدنية والتوثيق والمرور، وخدمات عدالة مصر الرقمية، ومنها كل الخدمات التي تخص النواحي الجنائية، المدنية، والاقتصادية والإدارية.

خدمات الشهر العقاري والسجل العيني الزراعي

وبحسب ما أعلنته منصة مصر الرقمية، على موقعها الرسمي على الإنترنت، يمكن للمواطنين الحصول على خدمات الملكيات والتي تتلخص في خدمات الشهر العقاري والسجل العيني الزراعي والحضري، إضافة إلى الحصول على خدمات الصحة الرقمية، مثل الرعاية الصحية من الإسعاف، للعلاج الشركات والمنشئآت، وكل ما يخص الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الاجتماعية، والسفر والانتقال، وكل ما يخص السفر الداخلي والخارجي والتعليم والجامعات، كل ما يخص التعليم العالي، والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الإلكتروني وغيره، إضافة إلى خدمات الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي كالبرامج الاجتماعية، والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقاري وغيرها.

بذل العناية الواجبة للحفاظ على سريتها

وأكدت منصة مصر الرقمية، أن المعلومات السرية التي قد تحصل عليها الوزارة أو الجهات الحكومية المعنية أو المستخدم من بعضهم البعض لدى تنفيذه شروط الاستخدام، لا تجيز مستلمها الإفصاح عنها إلا لتابعيه أو وكلائه أو استشارييه المهنيين الذين هم بحاجة لمعرفة تلك المعلومات، ويضمن مستلم المعلومات السرية استخدام أولئك الأشخاص لتلك المعلومات؛ لممارسة الحقوق وأداء الواجبات المنوطة بهم فقط مع بذل العناية الواجبة للحفاظ على سريتها.