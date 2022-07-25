خطوات التقديم لاختبارات القدرات في كلية التمريض بأسوان.. «آخر معاد 6 أغسطس»

أعلنت كلية التمريض بجامعة أسوان، اليوم الاثنين، بدء استقبال طلبات التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بالكلية، والذي يستمر من اليوم 25 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل، حيث حددت وزارة التعليم العالي موعد التقديم لاختبارات القدرات لكليات التمريض وكذلك شروط الالتحاق والأوراق المطلوبة، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام من المدارس المصرية، على أن يتم التقدم بأوراق التقديم للكلية عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، واجتياز اختبار القدرات، على أن يتم إعلان موعد لاحق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من خارج المدارس المصرية، وطلاب المعادلة.

كيفية التقديم لاختبارت قدرات كلية التمريض بجامعة أسوان

وأكدت وزارة التعليم العالي، في بيان سابق، أن التقدم إلى اختبارات القدرات يتم إلكترونيا عبر موقع الوزارة من هـنـا، على أن يستمر التقديم لأكثر من 10 أيام بداية من اليوم 25 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس القادم.

عند التسجيل على الموقع، يقوم الطالب بكتابة رقمة القومي لتظهر بياناته، ويختار الموعد المناسب لاختبارات القدرات في كلية التمريض بجامعة أسوان، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع اختبارت القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بكلية التمريض.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات بكلية التمريض بأسوان

وعند حلول موعد اختبارات القدرات بكلية التمريض بأسوان، يحضر الطالب رقم جلوسه في الثانوية العامة وصورة منه، وصورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي.