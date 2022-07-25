17 قرارًا عاجلًا لـ«الأعلى للجامعات» بشأن الدراسة والتنسيق والمعادلات

قرارات و توجهيهات عاجلة من الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن العام الجديد والخريطة الزمنية والتنسيق ومعادلات الشهادات العلمية.

قرارات الأعلى للجامعات 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز القرارات التي اتخذها المجلس في ضوء الخدمات التي يقدمها للقراء:

- أول أكتوبر.. بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد.

- 9 يناير.. بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 28 يناير.. بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 11 فبراير.. بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023.

- تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

- تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

المجلس الأعلى للجامعات

- جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

- جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات لاستقبال الطلاب طوال فترة التنسيق.

- بدء التنسيق للجامعات والمعاهد بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

- جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس لبدء أعماله.

- سرعة انتهاء الكليات من إعلان كافة نتائج نهاية العام الدراسي 2021/2022.

- بدء الاستعداد للعام الدراسي المقبل.

- فتح باب التقديم الإلكتروني للتقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد على موقع المجلس الأعلى للجامعات يوم الأحد الموافق 7/8/2022، مع مراعاة إمكانية مد فترة التقديم مراعاةً لمواعيد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022.

- وافق المجلس على آليات اختبار الطلاب الحاصلين على درجات علمية من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية، التي يقع ترتيبها بعد الـ 1000 جامعة في التصنيف الدولي للجامعات، لمعادلة تلك الدرجات العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث تقرر عقد الاختبار 3 مرات بشكل أساسي، ومرة رابعة اختيارية في حالة الحاجة إلى ذلك، على أن تُعقد الاختبارات الثلاثة الأساسية كل أربعة أشهر، مع مراعاة انعقاد الاختبارات في أماكن جغرافية مُختلفة.

وتشمل الجامعات «جامعة القاهرة الكبرى، وجامعة بصعيد مصر، جامعة بشمال مصر»، ويُحدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية لانعقاد الاختبارات وأسماء الجامعات الثلاث التي ستنعقد بها الاختبارات، على أن يُفوض أمين المجلس الأعلى للجامعات في اختيار موعد إجراء الاختبار للمرة الرابعة، وتحديد مكان انعقاده، وتتولى الكليات المُنظمة للاختبارات وضع الاختبارات الخاصة بها.

- في حالة أن يكون تصنيف الجامعة من 150-1000 عالميًا، يُكتفى بمراجعة الساعات المُعتمدة للبرامج الدراسية، ومراجعة توصيف المقررات، من خلال لجنة المعادلات بالقطاع.

- وحال كانت الجامعة الحاصل منها الطالب على الشهادة، ضمن أفضل 150 جامعة دوليًا، يتم معادلة الدرجة العلمية مباشرة.