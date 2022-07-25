لأول مرة بجامعة أسيوط.. تصميم وتنفيذ قمر صناعي من النوع المكعب

أكد الدكتور نوبي محمد عميد كلية الهندسة على حرص إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وبإشراف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم الدعم للكلية في سعيها لتحقيق استراتيجيها الهادفة لإعداد خريجين متميزين قادرين على مواكبة التطور في سوق العمل وتلبية احتياجات المستفيدين من خريج مبتكر قادر على تصميم وتنفيذ ابتكاره والعمل ضمن فريق لتقديم أفضل صورة من منتج يسد أحد احتياجات المجتمع وفي ذات الوقت قادر على المنافسة محلياً وعالمياَ.

معمل الأقمار التعليمية

وصرح الدكتور عمر عبد الجابر أن تصميم وتنفيذ قمر صناعي من النوع المكعب نتاج معمل الأقمار التعليمية بالكلية الذي أُنشيء بالشراكة مع وكالة الفضاء المصرية التي قدمت دعماً فنياً كبيراً للطلاب من خلال المهندس يسري سليمان المشرف على المشروع من الوكالة، مشيراً إلى أن الشراكة مع الوكالة بدأت منذ 3 سنوات كانت الجامعة فيهم الأفضل بين الجامعات المصرية، وأضاف أن أكاديمية البحث العلمي قدمت دعماً مادياً كبيراً للمشروع.

شرح نموذج مصغر للمشروع

وأعرب الدكتور محمد عباس عن فخره بالفريق الطلابي المنفذ للمشروع والذي قدم عرضاً تقديمياً وشرحاً على نموذج مصغر للمشروع، مؤكداً أن الهدف منه هو إجادة والتمكن من هذه الصناعة أملاً في المساهمة في تطوير صناعة الأقمار الصناعية المصرية وتصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها، لافتا إلى أنه بعد نجاح جامعة أسيوط في تصنيع قمر صناعي فإنها تخطط الآن لإطلاق قمر صناعي بأيدي أبنائها، ودعاهم للاستمرار في تطوير مهاراتهم استعداداً للمشاركة في هذا المشروع.

جاء ذلك تعقيباً على تحكيم الدكتور محمد عباس والدكتور عبد الحي محمد لمشروع تخرج بشعبة الاتصالات والإلكترونيات بقسم الكهرباء بكلية الهندسة تحت عنوان «تصميم وتنفيذ قمر صناعي من النوع المكعب مع محطة التحكم الأرضية»، والمشروع تحت إشراف الدكتور عمر عبد الجابر، لمجموعة من الطلاب هم أحمد فتحي ومحمد كبوتة ومحمد صالح ومحمود علي ومصطفى محمد ومحمد عثمان ومحمود أشرف.