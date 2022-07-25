كشف غموض العثور على طفل في منزل تحت الإنشاء بشبين القناطر.. والدته تخلت عنه

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في كشف غموض واقعة العثور على طفل سنتين وشهرين، ملقى في أحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة مساكن المرور في شبين القناطر، حيث تبين أن والدته تخلصت منه وأنه يدعى «مالك»، وخاله وخالته تواصلا مع صاحب سوبر ماركت عثر على الطفل واحتفظ به، وأخبراه بتفاصيل تخلص والدته منه.

الطفل من الشرقية واسمه «مالك»

وتبين من استجواب أسرة الطفل، أنه يدعى «مالك» ووالدته تقوم بالتسول وتضع جبيرة جبس على يده لاستجداء المارة في الشوارع وانه عمره سنتين وشهرين، ويعاني من قلة الحركة مما تسبب في عدم قدرته على المشي حتى الآن، ووالده يعمل سائقا على خط «مشتول شبين القناطر»، والطفل وحيد والدته وله 4 أشقاء من الأب، وليس مسجلا في السجل المدني وليس له شهادة ميلاد، ووالده دائم الشكوى من صراخه وبكائه المستمر، وأن الأسرة من منطقة كفر إبراش في مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وقال صاحب السوبر ماركت الذي عثر على الطفل في مدينة شبين القناطر، إنه تفاجئ بسيدة ورجل يدعيان أن الطفل ابن شقيقتهما، وهي تتسول، وزوجها سائق، وهم من محافظة الشرقية والطفل اسمه مالك ووالدته ووالده يرفضان عيشه معهما، والأم هي من قامت بتركه في منزل تحت الإنشاء بشبين القناطر.

فيما قررت جهات التحقيق تكليف أجهزة الأمن بسرعة كشف ملابسات الواقعة واستدعاء كافة الأطراف لسؤالها وتسليم الطفل لدار رعاية لحين انتهاء التحقيقات.

بلاغ بالعثور على طفل بشبين القناطر

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد وورد بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على طفل داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة مساكن المرور بدائرة المركز.

وانتقل الرائد محمد شديد، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين عثور صاحب محل سوبر ماركت مقيم دائرة المركز، على طفل داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة مساكن المرور بدائرة المركز، وتبين أن الطفل المعثور عليه يبلغ من العمر حوالي عامين وشهرين، ولا يوجد به أية إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وكلفت أجهزة الأمن بالقليوبية بسرعة التحري عن الواقعة ومعرفة ملابساتها.