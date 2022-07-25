بـ1000 جنيه.. شهادات ادخار مختلفة الآجال بـ8 بنوك في مصر

تسعى جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، إلى جذب مزيد من العملاء ومن المواطنين، عبر عدة وسائل وطرق، وأبرز هذه الطرق، شهادات الادخار ذات العوائد المختلفة، خصوصا بعد ارتفاع أسعار الفائدة محليا، بعد قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، أو ما يعادل الـ3% منذ بداية العام الحالي 2022، في اجتماعين متتاليين، لتسجل حاليا ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، بعد قرار «المركزي»، تثبيت أسعار الفائدة في 23 يونيو الماضي.

وتسهيلاً على القارئ، تقدم «الوطن»، أبرز 8 شهادات ادخار التي يمكن الحصول عليها من البنوك، بسعر 1000 جنيه كحد أدنى في السوق المصرية كالتالي:

أولا البنوك الوطنية

1- البنك الأهلي المصري:

يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه لمدة ثلاث سنوات بمعدل عائد 14%.

2- بنك ناصر الاجتماعي:

يمنح بنك ناصر الاجتماعي لعملائه، شهادة ادخار ذات عائد يصل إلى 15% لمدة 3 سنوات، بحد أدنى لشراء الشهادة لا يزيد عن الـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

3- بنك مصر:

يمنح بنك مصر عملائه شهادة ادخار ثلاثية، بسعر عائد 14% لمدة ثلاث سنوات، ولا تزيد قيمتها عن الـ1000 جنيه، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة (كسر الشهادة)، بعد مرور 6 أشهر.

4- بنك القاهرة:

يقدم بنك القاهرة، إطلاق شهادة البريمو إكسترا الجديدة بالجنيه المصري، بسعر عائد تنافسي 13.25% شهريًا، وعائد 13.5% ربع سنوي لمدة 3 سنوات.

ثانيا البنوك الخاصة

1- بنك التعمير والإسكان:

يقدم بنك التعمير والإسكان، شهادة ادخار ذات عائد يترواح بين 13.5%، حتى 13.75% بحسب دورية صرف العائد (شهري- نصف سنوي)، بحد أدنى 1000 جنيه، لقيمة الشهادة بالجنيه المصري.

2- بنك البركة:

يمنح بنك البركة عملائه شهادة لمدة 3 سنوات بسعر عائد لا يقل عن الـ 14% متغير ولا تزيد قيمة الشهادة الواحدة عن الـ 1000 جنيه كحد أدنى للشراء

3- الشهادة الثلاثية من بنك QNB

يقدم بنك QNB شهادة ثلاثية جديدة بسعر بعائد ثابت 13.5% يمكن صرفه شهرياً أو عائد ثابت 13.75% يصرف كل ثلاثة أشهر وتبدأ الشهادة من 1000 جنيه كحد أدنى ومضاعفاتها.

4- بنك المشرق

يمنح بنك المشرق شهادة ثلاثية بسعرفائدة وعائد يصل إلى 13.5% يصرف شهريًا، حيث يتيح البنك شراء الشهادة بحد أدنى ألف جنيه، ومضاعفاتها.