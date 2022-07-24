إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في دشنا بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، حملات إزالة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة دشنا وجميع الجهات المعنية، لإزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بحوض بالعزازية بشرق مدينة دشنا، بمساحة 10 قراريط تقريبا، وكذلك تم إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة بقرية نجع سعيد التابعة لمجلس قروى أبومناع بحري وقرية أبو مناع غرب، بمساحة 11 قيراطًا تقريبًا.

القضاء على التعدي على الأراضي الزراعية

وأوضح رئيس مدينة دشنا، أن الحملة جاءت بالتنسيق مع مركز شرطة دشنا، وبحضور الحسيني صبري وقاسم عبد الراضي، نواب رئيس المدينة، ومحمد مغربي، رئيس مجلس قروي أبو مناع بحري، وحمادة صلاح، رئيس مجلس قروي أبو مناع غرب، ومديري الإدارات الزراعية، وكذلك فنيي التنظيم بمجلس المدينة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة للقضاء على أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وكذلك أراضي أملاك الدولة.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، المواطنين بعدم البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وكذلك أراضي أملاك الدولة والطرق العامة، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية ومنع انتشار العشوائيات والحفاظ على هيبة الدولة والقانون وضمان حق الشعب.