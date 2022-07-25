إصابة شخص إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة على طريق «كفر سعد - شربين»

أصيب شخص في حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة البلامون على طريق «دمياط - شربين»، عصر اليوم الاثنين، وتم نقله إلى مستشفى كفر سعد بمحافظة دمياط لتلقي العلاج اللازم.

انتقال الإسعاف لموقع الحادث

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصاب لتلقي العلاج بمستشفى طوارئ كفر سعد المركزي.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطارا بسقوط سيارة ملاكي داخل مياه ترعة البلامون على طريق المنصورة في المنطقة الواقعة بين «كفر سعد - شربين»، وتم إنقاذ المصاب بواسطة الأهالي ونقله إلى مستشفى طوارئ كفر سعد لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

سقوط السيارة في ترعة على طريق كفر سعد

وقال شهود عيان، إن السيارة سقطت في الترعة على طريق «كفر سعد - شربين» أمام ثلاجة السلام، وتبين أن المصاب يدعى حسام جمال الدين، ومقيم بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور.