ديجي سالم يشارك «دايف» حفلا بالإمارات

يستعد ديجي سالم، للمشاركة في موسم الرياض بأضخم حفل موسيقى بالشرق الأوسط بمصاحبة نحو 200 ألف شخص في 5 مسارح، يبلغ ارتفاع إحداها 35 مترا، ويتسع لـ45 ألف شخص، وذلك منتصف شهر أغسطس المقبل.

مؤلفات موسيقية شهيرة

أحيا ديجي سالم الكثير من الحفلات بصحبة ألمع النجوم والمطربين، في العديد من الجامعات، وله العديد من المؤلفات والمقطوعات الموسيقية المثيرة والمتجددة، ويتابعه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعدى نسب المليون مشاهدة على أكثر من فيديو.

يذكر أن المهرجان في الرياض يوفر تجربة شاملة، تجمع بين الموسيقى، والعروض التفاعلية الرائعة، والفن والثقافة، ويتميز بتقديم تجربة متنوعة وشاملة من خلال مسارحه المختلفة في فنها، وأذواقها، وفئاتها الموسيقية المحلية والعالمية.

وينتظر الفنان ديجي سالم طرح فيديو كليب يتحدث فيه عن دبي وكيف يمارس جيل الشباب حياته، بالتعاون مع عدة مؤسسات في دبي، ومن المقرر طرح الفيديو كليب 7 من شهر مارس المقبل.

وأضاف في بيانه، أن دولة الإمارات تغرس النجاح منذ الصغر وتحترم الجميع، وتمد يد العون للجميع، والأغنية تتحدث عن أجواء دبي وحياة جيل الشباب بها واللحن لزيارة دولة الإمارات، والذي يعتبر أنه يوجد بها أجمل معالم العالم، وكل أدوات الابتكار والنجاح.

ويتزامن العمل الفني الجديد مع حملة أجمل شتاء في العالم، ضمن استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات.

ديجي سالم يشدو في ديسمبر مع دايف

من جانب آخر، يشارك ديجي سالم مغني الراب العالمي دايف في حفل عالمي ضخم بالإمارات، في إطار احتفالات رأس السنة، وذلك آخر شهر ديسمبر المقبل في دبي.

وقال إن الحفل ينظم على أعلى مستوى في منطقة برج خليفة في احتفالات رأس السنة، بمشاركة عدد من مغنيين الراب العالميين على رأسهم المغني البريطاني الشهير دايف.

وفي وقت سابق، حصل مغني الراب دايف، على جائزة «أفضل ألبوم بريطاني» الرئيسية خلال الدورة الـ40 من جوائز «بريت أواردز» الموسيقية.