بدء الدراسة ببرنامج «الأدلة الجنائية» للمرة الأولى في كلية العلوم جامعة بنها

قال الدكتور محمد هيكل، وكيل كلية العلوم بجامعة بنها، إنّ قسم الأدلة الجنائية هو أحد البرامج الخاصة بمصروفات في كلية العلوم في مقرها الجديد بالعبور، مشيرًا إلى أنّه يأتي ضمن 5 برامج جديدة أطلقتها الكلية، وهي المواد النانوميترية وتطبيقتها والميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية والحوسبة المعلوماتية الحيوية، على أن تبدأ في العام الجديد ببرنامج العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية، إضافة إلى برنامج جيولوجيا البترول والمعادن.

الدراسة ببرنامج الأدلة الجنائية 4 سنوات

وأوضح «هيكل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنّ الدراسة ببرنامج الأدلة الجنائية 4 سنوات يحصل بعها الطالب على درجة البكالريوس في العلوم تخصص العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية، مشيرًا إلى أن الدراسة تكون بنظام الدراسة للساعات المعتمدة.

مواصفات خريج البرنامج الجديد

وأشار الدكتور محمد هيكل، إلى أنّ خريج البرنامج متوافق مع اتجاهات الدولة في تخريج جيل جديد مزود بأحدث أساليب التخصص والخبرة في مجالات عديدة منها مجالات الأدلة الجنائية، ويسد العجز في تخصصات علوم الأدلة الشرعية والأدلة الجنائية بالإضافة لعمله في التدريس الجامعي.

وأكد الدكتور محمد هيكل، وكيل كلية العلوم بجامعة بنها، أنّ تخصص الأدلة الجنائية كان قبل ذلك مرحلة من مراحل الدراسات العليا، مشيرًا إلى أنّ البرنامج الجديد يعد أحد العلوم المهمة في وقتنا الحالي، والذي يختص بجمع المعلومات في مجال التحقيقات الجنائية بأسلوب منهجي علمي يمكن من خلالها تقديم مجموعة من الأدلة العلمية التي تساعد في كشف الجريمة.