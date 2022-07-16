انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة بطريق الواحات

انتدبت جهات التحقيق، عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب داخل وحدة سكنية بطريق الواحات؛ لكشف تفاصيل الحادث، وبيان إمكانية وجود شبهة جنائية حيال اشتعال الحريق من عدمه والوقوف على ملابسات الواقعة.

جهات التحقيق تطلب تحريات المباحث

وطلبت جهات التحقيق بالجيزة، تحريات المباحث حول الحريق الذي اندلع منذ قليل داخل شقة سكنية كائنة بأحد الكمبوندات على طريق الواحات لمعاينة آثار الحريق، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث؛ تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب من أحد الكمبوندات بطريق الواحات.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق الكائن بالعقار رقم 258 لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين؛ ليتبين صدق البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران، وتمت السيطرة على الحادث.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة على الفور بـ3 سيارت إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وبالمعاينة تبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث ومعرفة ظروفه ملابساته.