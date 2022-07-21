جهات التحقيق تطلب تقرير الأدلة الجنائية لحريق نشب داخل مطعم بالمهندسين

انتدبت جهات التحقيق، عناصر الأدلة الجنائية، لمعاينة آثار حريق نشب داخل مطعم بشارع عمر طوسون بمنطقة المهندسين دون وقوع إصابات، لكشف تفاصيل الحادث، كما طلبت التقرير الجنائي الخاص بالحريق، وبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية، حيال اشتعال الحريق من عدمه، والوقوف على ملابسات الواقعة.

جهات التحقيق تطلب تحريات المباحث

وطلبت جهات التحقيق بالجيزة، تحريات المباحث حول الحريق الذي اندلع منذ قليل، داخل مطعم بشارع عمر طوسون بمنطقة المهندسين، لمعاينة آثار الحريق، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب من أحد المطاعم بمنطقة المهندسين الكائن بشارع عمر طوسون.

قوة أمنية تتوجة لمكان الحريق

وعلى الفور توجهت قوة أمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين؛ ليتبين صدق البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران، وتمت السيطرة على الحادث.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة على الفور بـ3 سيارت إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وبالمعاينة تبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين.

تحريات المباحث:الحريق نشب داخل المدخنة بسبب تراكم الدهون

وبينت تحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث أن الحريق نشب داخل المدخنة بسبب تراكم الدهون ولا توجد شبهه جنائية حيال وقوع الحادث وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة والتي أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث ومعرفة ظروفه ملابساته.