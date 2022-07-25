مرفق الكهرباء يتدخل لحل مشكلة مواطن تضرر من وجود مديونية على عداده

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه استمرارًا لدور الجهاز نحو العمل على حل مشكلات المواطنين، تلقى الجهاز شكوى من أحد المواطنين يتضرر من وجود مديونية على العداد.

سحب الإيصالات الصادرة بقراءة خاطئة

وأعلن الجهاز مراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها، وتبين أنه تم إجراء معاينة على الطبيعة، وأن العداد سليم، ورفعت قراءة العداد، مشيرا إلى أنه تم سحب الإيصالات الصادرة بقراءة خاطئة، وإلغاء كود «معطل»، وتم تعديل فاتورة الاستهلاك طبقًا لقراءة العداد.

وأشار إلى أنّ هذه الاستجابة السريعة تأتي من قبل الجهاز حرصاً، وتقديرًا لحق المواطن في المحاسبة الصحيحة على استهلاك التيار الكهربائي.

طريقة إرسال المواطنين الشكاوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عددا من الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، والبرید ص.ب. 73 «بانوراما أكتوبر»، رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، والفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، والاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».