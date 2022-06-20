مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مستهلك يتضرر من تذبذب التيار

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تدخله الفوري في شكوى واردة من أحد المستهلكين، يتضرر فيها من تذبذب التيار الكهربائي، وضعف الجهد بقرية واقد بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

دراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء المختصة

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء المختصة، جرى ما يلي:

- تكليف لجنة من الهندسة لعمل الصيانة اللازمة واصلاح الأعطال.

- قياس الجهد ووجد 215 فولت.

- أصبح الجهد مستقر.

إبلاغ المستهلك بما جرى في الشكوى وإزالة الأسباب

واكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه جرى التواصل من قبل مسئولي الجهاز مع مقدم الشكوى، وإبلاغه بما تم في الشكوى، وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

آلية تلقي الشكاوى بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وحدد الجهاز، عددا من الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، والبرید ص.ب. 73 «بانوراما أكتوبر»، رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، والفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، والاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».