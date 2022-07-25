تفاصيل جديدة في واقعة محاولة حصول سيدة على بصمات شقيقتها المتوفاة بالدقهلية

كانت «أمل» تنتظر الموت في أي لحظة لمرضها الشديد، تقربت منها شقيقتها «شادية»، وجلست معها في مستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة لترعاها، في تصرف يبدو في ظاهره الرحمة، ولكن ما كانت تخفيه كان أكبر من ذلك، حيث كانت تطمع في أن تكتب لها جزءًا من أملاكها قبل وفاتها، إلا أن الموت جاء أسرع مما توقعت «شادية»، وماتت «أمل» دون أن تكتب لها شيئًا، وضاع ما كانت تنتظره، ونُقلت جثة الشقيقة الراحلة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتركتها بها لمدة 3 أيام تفكر في كيفية الحصول على ميراث أختها، حتى جاءتها حيلة شيطانية وهي أن تأخذ بصمات الأصابع من جثة شقيتها على عقود بيع لتستولي على كل الميراث لنفسها.

«أمل» ترفض التنازل عن أملاكها لشقيقتها

وبحسب تحقيقات النيابة، فقد نسجت «شادية»، 59 عامًا، على شقيقتها «أمل»، 41 عامًا، من مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، خيوط الحيلة لتؤكد لها أنها الأقرب إليها من باقي شقيقاتها الأربع، وأنها الأحق بما تتركه من ميراث بعد وفاتها بسبب مرضها الخطير الذي كان متوقعًا أن يودي بحياتها في أي لحظة، ولازمتها في مستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة، خلال فترة مرضها الأخير، إلا أن كل خيوط الحيلة لم تنطل على «أمل» ورفضت أن تتنازل عن أي جزء من ميراثها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة دون أن تتنازل لشقيقتها عن أي جزء مما تركته من ميراث.

وفاة «أمل» وبقاؤها في ثلاجة الموتى 3 أيام

ماتت «أمل» يوم الثلاثاء الماضي 19/7/2022 في مستشفى الباطنة التخصصي، وكإجراء طبيعي، كان لا بد من وضعها في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جامعة المنصورة الرئيسي، لحين انتهاء الإجراءات الرسمية للتصريح بالدفن، فتوجهت «شادية» مع جثة شقيقتها إلى «الثلاجة»، وهناك طلبوا منها ما يدل على شخصيتها، فأكدت أنها تركت بطاقة الرقم القومي في البيت بمركز بلقاس، وأنها ستذهب إلى البيت لإحضارها وتعود لاستلام الجثة.

حيلة «شادية» للحصول على بصمات أختها

عادت «شادية» إلى بيتها وأخفت أمر وفاة «أمل» عن شقيقاتها، وجلست تفكر كيف تستولي على ميراث أختها، فلو تم دفن الجثة دون أن تأخذ ما يثبت تنازلها عن أملاكها لها فلن تتميز عنهن في الميراث.

جلست «شادية» في بيتها ما تبقى من يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء كاملاً، ونسيت الجثة في الثلاجة، حيث شغلها تفكيرها في أمر الميراث، ولم تتذكر أنها لا بد عليها إنهاء إجراءات الدفن، فتوجهت يوم الخميس لإنهاء تلك الإجراءات، وعمل شهادة الوفاة من مكتب صحة أول المنصورة لتحصل على التصريح بالدفن واستلام الجثة بعد ذلك، إلا أنها أنهت الإجراءات وطلبت أن تظل الجثة بالثلاجة إلى يوم الجمعة.

مُغسلة الموتى تكشف حيلة «شادية»

طلبت «شادية» استلام جثة أختها «أمل»، ودخلت ثلاجة حفظ الموتى تبكي أختها التي فقدتها وفي يدها 6 عقود بيع «على بياض» و«ختامة - حبارة»، واقتربت من الجثة وبدأت تمسك إصبع الإبهام لتغمسه في الحبر لتضع بصمات المتوفاة على العقود، وبمجرد أن شاهدت «فادية»، 56 عامًا، مُغسلة موتى، المنظر أمامها، حتى استعانت بالنائب الإداري ومسئول الثلاجة، وأخبرتهما أن السيدة الموجودة بالثلاجة تريد أخذ بصمة الجثة على عقود بيع.

القبض على «شادية» وإبلاغ الشرطة

ألقى الحضور القبض على «شادية»، وأبلغوا إدارة تأمين المستشفيات بما حدث، وحرروا مذكرة بالواقعة، وأبلغوا قسم شرطة أول المنصورة، وادعت الأخت المتهمة أنها تريد أن تنفذ وصية أختها المتوفاة بالتبرع بميراثها لإحدى دور الأيتام كونها لا يوجد لها وريث إلا 4 شقيقات، ولا يوجد لها أبناء لأنها لم تتزوج.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود والمتهمة، وطلبت تحريات المباحث التي أكدت وجود خلاف على الميراث بين الشقيقات الأربع، فأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقبل أن تنتهي المدة جرى عرضها على قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنصورة، وبعد الاستماع إلى الشهود أمرت بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.