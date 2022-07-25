«النقابات الفنية» يرسم خارطة الطريق لـ«الموسيقيين» في 3 بنود رسميا

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية «التمثيلية- السينمائية- الموسيقية»، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، في جلسته المنعقدة اليوم، توجيه الشكر للفنان هاني شاكر وقبول استقالته رسميا، من منصبه كنقيب للموسيقيين، فضلا عن فتح باب الترشح للمنصب.

اجتماع الاتحادات النقابية

جاء اجتماع اليوم، بحضور كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، أيمن عزب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وعبد الحكيم التونسي عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، والدكتور أحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، والدكتور علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية، والدكتور عاطف امام عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ونادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وأحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية.

كان الفنان هاني شاكر، استقال من منصبه من نقابة المهن الموسيقية، في الثالث من الشهر الجاري.

نتائج اجتماع اتحاد النقابات الفنية

أولاً- قبول استقالة الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية من منصبه، وذلك بعد إصراره وتأكيده على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.

ثانيا- إخطار مجلس نقابة المهن الموسيقية، باتخاذ كل الإجراءات القانونية، بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام بنقابة المهن الموسيقية، طبقاً لمواد القانون 35 لسنة 1978 بتعديلاته.

ثالثا- موافاة الاتحاد العام لنقابة المهن الفنية، بإجراءات وجدول فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية، حتى يتسنى للاتحاد مخاطبة الجهات القضائية، للإشراف على العملية الانتخابية.