خبير شئون أفريقي يوضح أهمية زيارة الرئيس الصومالي لمصر: العلاقة تبادلية

قال المهندس حسين الغزاوي، الخبير في الشؤون الأفريقية، إن الصومال دولة ذات بعد استراتيجي للدولة المصرية، وسط تبادل تجاري ليس كبيرا، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الصومالي اليوم، شملت إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء فرع لبنك مصر في الصومال، من أجل تسهيل تحويل المال.

دعم متبادل بين مصر والصومال

أضاف «قابيل»، خلال استضافته في برنامج «مال وأعمال»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن مصر والصومال كل منهما يحتاج الآخر، إذ تحتاج مصر دعم الصومال، من خلال الثروة الحيوانية، والصومال يحتاج مصر، في دعم الاقتصاد الخاص به، لافتا إلى أن مصر دربت المصرفيين الصوماليين، من أجل تطبيق الشمول المالي في الصومال، مؤكدا أن قطاع البنوك يسهل التعامل بين الدول الأفريقية، من أجل تجارة واسعة في القارة السمراء، متابعا: «أنا شهدت حوارات كتيرة وحوارات وعصف ذهني خاصة بأنظمة الدفع، والشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

صادرات القارة الأفريقية أغلبها مواد خام

أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية، أن قطاع البنوك يجب تسهيل نقل الأموال من خلاله في أفريقيا، عبر اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا، من أجل إنتاج منتجات إفريقيا متطورة، مؤكدا أن القارة السمراء أغلب صادراتها على شكل مواد خام، بنحو 68%، وهذا يخسر القارة الكثير، لافتا إلى أن مصر يمكنها نقل تجربة حياة كريمة للمواطن الأفريقي، وكذلك التجربة المصرية في البنية التحتية.